Букмекери назвали фаворита Ліги чемпіонів після жеребкування 1/8 фіналу турніру

Головний претендент на перемогу – команда Зінченка.

У понеділок у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

ЖЕРЕБКУВАННЯ ПЛЕЙ-ОФ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ: ЯК ЦЕ БУЛО

За її підсумками, букмекерська компанія Pari Match оновила коефіцієнти на перемогу в турнірі.

На думку букмекерів, найвищі шанси підняти трофей над головою має Манчестер Сіті, за який виступає українець Олександр Зінченко. Підсумковий успіх "городян" оцінюється коефіцієнтом 3.75.

Також дуже високі шанси на успіх у Лізі чемпіонів мають "Ліверпуль" та "Баварія" (коефіцієнт становить 5.00), за ними йде "ПСЖ" з котируванням 10.00.

У свою чергу, найнижчі шанси на підсумковий успіх, на думку букмекерів, "Зальцбург" (321.00) і "Вільярреал" (201.00).

Ігри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть вже наступного, 2022-го року: 15/16, 22/23 лютого — перші матчі, і 8/9, /15/16 березня — зустрічі-відповіді.

Раніше "Телеграф" опублікував текст, в якому намагався розібратися, в чому причина провалу українських грандів у єврокубках, і що чекає на наш футбол далі.