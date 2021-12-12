Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: пряма онлайн-трансляція

13 грудня визначаться пари 1/8 фіналу.

У понеділок у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

На даному етапі залишилося 16 команд, які вийшли з груп із першого (сіяні) та другого (несіяні) місць.

До сіяних потрапили "Аякс", "Баварія", "Ліверпуль", "Лілль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті" та "Ювентус". А ось їхніми можливими опонентами будуть "Атлетіко", "Бенфіка", "Вільярреал", "Зальцбург", "Інтер", "ПСЖ", "Спортінг", "Челсі".

Варто звернути увагу, що на цій стадії не можуть зіграти один з одним представники однієї країни і ті команди, які виступали в одній групі.

Початок жеребкування запланований на 13.00 за київським часом. У прямому ефірі подивитись процедуру можна буде на стрімінговій платформі MEGOGO.

Ігри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть вже наступного року: 15/16, 22/23 лютого — перші матчі, і 8/9, /15/16 березня — у відповідь.

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