Укр

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: прямая онлайн-трансляция

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Лига чемпионов Новость обновлена 12 декабря 2021, 14:22
Лига чемпионов

13 декабря определятся пары 1/8 финала.

В понедельник в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

На данном этапе осталось 16 команд, которые вышли из групп с первого (сеяные) и второго (несеяные) мест.

К числу сеяных попали "Аякс", "Бавария", "Ливерпуль", "Лилль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентус". А вот их возможными оппонентами будут "Атлетико", "Бенфика", "Вильярреал", "Зальцбург", "Интер", "ПСЖ", "Спортинг", "Челси".

Стоит обратить внимание, что на этой стадии не могут друг с другом сыграть представители одной страны и те команды, которые выступали в одной группе.

Начало жеребьевки запланировано на 13.00 по киевскому времени. В прямом эфире посмотреть процедуру можно будет на стриминговой платформе MEGOGO.

Игры 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут уже в следующем году: 15/16, 22/23 февраля — первые матчи, и 8/9, /15/16 марта — ответные.

Ранее "Телеграф" опубликовал текст, в котором пытался разобраться, в чем причина провала украинских грандов в еврокубках, и что ждет наш футбол дальше.

Теги:
#Футбол #Жеребьевка #Лига Чемпионов
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