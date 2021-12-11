Стало известно, сколько украинские клубы заработали за выступление в еврокубках

Больше всех получит "Шахтер".

Несмотря на неудачное выступление в нынешней еврокубковой кампании, украинские клубы заработали солидные призовые за выступление в Европе.

Как сообщает портал FanDay, "Шахтер" является лидером по этому показателю среди украинских клубов. Казна донецкой команды пополнилась на 36,829 миллионов евро, плюс "горняки" еще получат по итогам сезона какие-то проценты от общего телевизионного пула. Всего в активе дончан два заработанных бала.

Киевское "Динамо" за выступление в Лиге чемпионов заработало 31,351 миллионов евро, не считая денег за телеправа, сумма за которые определиться позже. В группе динамовцы набрали лишь одно очко.

"Заря", которая сначала не смогла пробиться в группу Лиги Европы, а затем заняла третье место в Лиге конференций, заработала 4,106 миллионов евро. В группе луганчане набрали семь очков.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Шахтер" после вылета из Лиги чемпионов подписал контракт с одним из лидеров клуба.