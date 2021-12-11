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Стало відомо, скільки українські клуби заробили за виступ у єврокубках

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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ФК "Шахтар" Новина оновлена 11 грудня 2021, 18:53
ФК "Шахтар"

Найбільше отримає "Шахтар".

Незважаючи на невдалий виступ у нинішній єврокубковій кампанії, українські клуби заробили солідні призові за виступ у Європі.

Як повідомляє портал FanDay, "Шахтар" є лідером за цим показником серед українських клубів. Казна донецької команди поповнилася на 36,829 мільйона євро, плюс "гірники" ще отримають за підсумками сезону якісь відсотки від загального телевізійного пулу. Загалом в активі донеччан два зароблені бали.

Київське "Динамо" за виступ у Лізі чемпіонів заробило 31,351 мільйона євро, не рахуючи грошей за телеправа, сума за які визначитися пізніше. У групі динамівці набрали лише одне очко.

"Зоря", яка спочатку не змогла пробитися до групи Ліги Європи, а потім посіла третє місце у Лізі конференцій, заробила 4,106 мільйона євро. У групі луганці набрали сім очок.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Шахтар" після вильоту з Ліги чемпіонів підписав контракт із одним із лідерів клубу.

Теги:
#ФК Шахтар #ФК Зоря #ФК Динамо (Київ)
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