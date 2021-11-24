Українські футбольні клуби показали найгірший результат у єврокубках за 14 років

Українських команд не буде навіть у Лізі Європи.

Портал " Трибуна" після поразки "Шахтаря" у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів від міланського "Інтера" (0:2) опублікувала статистику виступів українських команд у Лізі чемпіонів та Лізі Європи/Кубку УЄФА останнім часом.

У вівторок київське "Динамо" зазнало поразки від "Баварії" (1:2) і посіло останнє місце у своїй групі, а в середу такий же результат показав донецький клуб. Таким чином, навесні у раунді плей-офф Ліги чемпіонів чи Ліги Європи не буде жодного українського клубу. Востаннє таке було під час сезону-2007/08.

Також чотири сезони поспіль українські клуби не проходять до стадії плей-офф Ліги чемпіонів.

На даний момент тільки луганська "Зоря" може подарувати Україні єврокубкову весну, якщо успішно зіграє в двох матчах Ліги конференції, що залишилися.

Раніше "Телеграф" публікував оновлену таблицю коефіцієнтів УЄФА, яка визначає наявність команд від країни у єврокубках. Там Україна вже далеко відпустила Росію, котра була основним конкурентом за десяте місце.