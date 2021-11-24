Укр

Украинские футбольные клубы показали худший результат в еврокубках за 14 лет

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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"Шахтер" в среду не удержал Джеко Новость обновлена 24 ноября 2021, 22:40
"Шахтер" в среду не удержал Джеко

Украинский команд не будет даже в Лиге Европы.

Портал "Трибуна" после поражения "Шахтера" в матче 5-го тура Лиги чемпионов от миланского "Интера" (0:2) опубликовала статистику выступлений украинских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы/Кубке УЕФА за последнее время.

Во вторник киевское "Динамо" потерпело поражение от "Баварии" (1:2) и заняло последнее место в своей группе, а в среду такой же результат показал донецкий клуб. Таким образом, весной в раунде плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы не будет ни одного украинского клуба. Последний раз такое было во время сезона-2007/08.

Также четыре сезона подряд украинские клубы не проходят в стадию плей-офф Лиги чемпионов.

На данный момент только луганская "Заря" может подарить Украине еврокубковую весну, если успешно сыграет в двух оставшихся матчах Лиги конференции.

Ранее "Телеграф" публиковал обновленную таблицу коэффициентов УЕФА, которая определяет присутствие команд от страны в еврокубках. Там Украина уже далеко отпустила Россию, которая была основным конкурентом за десятое место.

Теги:
#ФК Динамо (Киев) #ФК Шахтер #Лига Европы #Лига Чемпионов
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