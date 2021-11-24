Україна відпустила Росію у відрив у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Ніча "Зеніта" у всьому виною.

У вівторок відбулися чергові матчі 5 туру групового турніру Ліги чемпіонів. "Зеніт" у Швеції завдяки голу Ярослава Ракицького зміг зіграти внічию з "Мальме" (1:1), а київське "Динамо" вдома зазнало поразки від "Баварії" — 1:2.

Завдяки нічийному результату Росія у таблиці коефіцієнтів УЄФА заробила 0.2 бали та збільшила відрив від України. На даний момент росіяни посідають 10-те місце з результатом 32,282 бала. Україна, яка знаходиться на 11-му місці, наразі має 31.400 балів.

На першому місці продовжує залишатися Англія із сумарним результатом 94,498 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА визначає кількість команд від країни у наступних розіграшах єврокубків та їх розподіл за турнірами. Якщо Україна продовжить займати 11-е місце, то, швидше за все, втратить пряму путівку до групового турніру Ліги чемпіонів у сезоні 2023/24. За підсумками торішнього рейтингу у наступному розіграші два українські клуби почнуть боротьбу в Лізі чемпіонів із кваліфікації.

Нагадаємо, за перемогу на групових турнірах єврокубках країна отримує 2 бали, які діляться на кількість клубів, які розпочинали боротьбу в єврокубках. У випадку з Україною їх було п’ять, тобто максимально у разі перемоги Україна здобула 0,4 бали. За нічию – 1 бал (відповідно – 0,2).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потрібно "Шахтарю", щоби продовжити боротьбу в єврокубках навесні.