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"Інтер" — "Шахтар": який результат залишить шанси донеччанам на євровесну

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Останнім часом суперники зустрічаються дуже часто Новина оновлена 24 листопада 2021, 08:09
Останнім часом суперники зустрічаються дуже часто

Українці гратимуть лише на перемогу.

У середу донецький "Шахтар" зіграє матч 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів. На виїзді команда Роберто Де Дзербі протистоятиме міланському "Інтеру". Гра у столиці моди розпочнеться о 19.45.

"Інтер" — "Шахтар": пряма трансляція матчу Ліги чемпіонів

Ситуація у групі перед двома останніми турами ставить великий знак питання на перспективах "гірників".

Турнірна ситуація у групі "Шахтаря"
Турнірна ситуація у групі "Шахтаря"

Як ми бачимо з турнірного розташування, зараз не все залежить від "гірників". У будь-якому випадку Роберто Де Дзербі на батьківщині треба обов’язково перемагати, щоб залишати шанси хоч би на Лігу Європи. Навіть нічия з "Інтером" завершить єврокубкову кампанію.

Хоча є варіант, за якого навіть перемога залишить донеччан усі зони єврокубків. Наприклад, якщо "Шериф" повторить подвиг і знову зможе обіграти "Реал".

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитиметься матч українського клубу в єврокубках. У вівторок київське "Динамо" зазнало поразки від "Баварії" і після нічийного матчу "Барселони" та "Бенфіки" припинило свою єврокубкову кампанію.

Теги:
#ФК Шахтар #ФК Інтер (Мілан) #Ліга чемпіонів
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