Укр

"Интер" - "Шахтер": какой результат оставит шансы дончанам на евровесну

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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В последнее время соперники встречаются очень часто Новость обновлена 24 ноября 2021, 08:09
В последнее время соперники встречаются очень часто

Украинцы будут играть только на победу.

В среду донецкий "Шахтер" сыграет матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. На выезде команда Роберто Де Дзерби будет противостоять миланскому "Интеру". Игра в столице моды начнется в 19.45.

"Интер" — "Шахтер": прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Ситуация в группе перед двумя последними турами ставит большой знак вопроса на перспективах "горняков".

Турнирная ситуация в группе "Шахтера"
Турнирная ситуация в группе "Шахтера"

Как мы видим из турнирного расположения, сейчас не все зависит от "горняков". В любом случае Роберто Де Дзерби на родине нужно обязательно побеждать, чтобы оставлять шансы хотя бы на Лигу Европы. Даже ничья с "Интером" завершит еврокубковую кампанию.

Хотя есть вариант, при котором даже победа оставит дончан все зоны еврокубков. К примеру, если "Шериф" повторит подвиг и снова сумеет обыграть "Реал".

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч украинского клуба в еврокубках. Во вторник киевское "Динамо" потерпело поражение от "Баварии" и после ничейного матча "Барселоны" и "Бенфики" прекратило свою еврокубковую кампанию.

Теги:
#ФК Шахтер #ФК Интер (Милан) #Лига Чемпионов
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