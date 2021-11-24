"Интер" - "Шахтер": какой результат оставит шансы дончанам на евровесну

Украинцы будут играть только на победу.

В среду донецкий "Шахтер" сыграет матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. На выезде команда Роберто Де Дзерби будет противостоять миланскому "Интеру". Игра в столице моды начнется в 19.45.

"Интер" — "Шахтер": прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Ситуация в группе перед двумя последними турами ставит большой знак вопроса на перспективах "горняков".

Турнирная ситуация в группе "Шахтера"

Как мы видим из турнирного расположения, сейчас не все зависит от "горняков". В любом случае Роберто Де Дзерби на родине нужно обязательно побеждать, чтобы оставлять шансы хотя бы на Лигу Европы. Даже ничья с "Интером" завершит еврокубковую кампанию.

Хотя есть вариант, при котором даже победа оставит дончан все зоны еврокубков. К примеру, если "Шериф" повторит подвиг и снова сумеет обыграть "Реал".

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч украинского клуба в еврокубках. Во вторник киевское "Динамо" потерпело поражение от "Баварии" и после ничейного матча "Барселоны" и "Бенфики" прекратило свою еврокубковую кампанию.