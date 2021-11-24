"Интер" - "Шахтер": какой результат оставит шансы дончанам на евровесну
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Украинцы будут играть только на победу.
В среду донецкий "Шахтер" сыграет матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. На выезде команда Роберто Де Дзерби будет противостоять миланскому "Интеру". Игра в столице моды начнется в 19.45.
"Интер" — "Шахтер": прямая трансляция матча Лиги чемпионов
Ситуация в группе перед двумя последними турами ставит большой знак вопроса на перспективах "горняков".
Как мы видим из турнирного расположения, сейчас не все зависит от "горняков". В любом случае Роберто Де Дзерби на родине нужно обязательно побеждать, чтобы оставлять шансы хотя бы на Лигу Европы. Даже ничья с "Интером" завершит еврокубковую кампанию.
Хотя есть вариант, при котором даже победа оставит дончан все зоны еврокубков. К примеру, если "Шериф" повторит подвиг и снова сумеет обыграть "Реал".
Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч украинского клуба в еврокубках. Во вторник киевское "Динамо" потерпело поражение от "Баварии" и после ничейного матча "Барселоны" и "Бенфики" прекратило свою еврокубковую кампанию.
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