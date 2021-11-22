"Интер" - "Шахтер": прямая трансляция матча Лиги чемпионов

“Нерадзурри" принимает "Горняков".

В среду, 24 ноября, "Шахтер", который на днях переиграл "Рух" (2:0) в чемпионате Украины, сыграет гостевой поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против миланского "Интера".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", начало поединка — в 19:45 по киевскому времени.

Вечером 22 ноября "Горняки" прилетели в Милан:

"Шахтер" находится в тяжелейшем турнирном положение перед этой игрой. Дончанам необходима только победа для продолжения борьбы в еврокубках. В случае поражения или ничьей матч с "Шерифом" в 6-м туре ЛЧ станет для украинской командой товарищеской встречей. "Интер" борется за плей-офф ЛЧ.

Турнирное положение команд в группе D Лиги чемпионов

Заявка "Шахтера" на игру:

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Интер" — "Шахтер" в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи.

Напомним, по итогам 15-и туров УПЛ "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, правда, на канале "Футбол 1" все равно показали, что "Горняки" опережают "Динамо".