"Интер" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Горняки" обязаны побеждать.

Донецкий "Шахтер", который на днях обыграл "Рух" (0:2) в 15-м туре чемпионата Украины, в среду, 24 ноября, проведет гостевой поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Интера". Встречу, которая начнется в 19:45 по киевскому времени, покажет сервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Для "Горняков" эта игра носит характер решающей, ведь в случае даже ничьей наша команда досрочно займет последнее место в группе и вылетит из еврокубков. "Интер", в свою очередь, ведет борьбу за попадание в плей-офф Лиги чемпионов с "Шерифом" и "Реалом", которые свой матч 5-го тура ЛЧ проведут во второй части игрового дня (начало поединка — в 22:00 по киевскому времени).

Турнирное положение команд:

Турнирное положение в группе D Лиги чемпионов

Отметим, в первом круге ЛЧ "Шахтер" устоял в Киеве, сыграв с "Интером" вничью (0:0).

Напомним, главный тренер "Горняков" Роберто Де Дзерби устроил скандал в игре с "Рухом", за что итальянский специалист получил предупреждение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" нашел 16-летнего "бриллианта" в Бразилии, который в будущем может оказаться в Украине.