Скандал в европейском футболе: результаты жеребьевки Лиги чемпионов аннулированы, процедура будет проведена заново

Решение ожидается в течение часа.

Во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоялась в понедельник, была допущена грубая процедурная ошибка, сообщает итальянский инсайдер Танкреди Палмьери на своей странице в твиттере.

Позже УЕФА сообщил, что действительно была допущена ошибка, и жеребьевка будет проведена вновь, начало — в 16.00 по киевскому времени.

В 1/8 финала в пару попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», однако они играли в одной группе, а, значит, никак не могут встретиться на данной стадии.

Более того, шар «Манчестер Юнайтед» после ошибки не был сразу же положен в нужную корзину. Следом «Атлетико» выпала в соперники «Бавария», хотя это мог бы быть как раз «Манчестер Юнайтед», если бы организаторы не допустили ошибку.

"Атлетико" и "Вильярреал" в клубных соцсетях дополнительно сообщили, что уже обратились в УЕФА с требованием провести процедуру жеребьевки еще раз.

Данный прецедент — первый в истории мирового футбола. Ранее жеребьевка всегда проходила с первого раза.

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