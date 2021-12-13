Скандал у європейському футболі: результати жеребкування Ліги чемпіонів анульовані, процедура буде проведена заново

Рішення очікується протягом години.

Під час жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яке відбулося в понеділок, було допущено грубу процедурну помилку, повідомляє італійський інсайдер Танкреді Палм’єрі на своїй сторінці у твіттері.

Пізніше УЄФА повідомив, що справді було допущено помилку, і жеребкування буде проведено знову, початок — о 16.00 за київським часом.

У 1/8 фіналу в пару потрапили «Вільярреал» і «Манчестер Юнайтед», але вони грали в одній групі, а отже, ніяк не можуть зустрітися на цій стадії.

Більш того, куля «Манчестер Юнайтед» після помилки не була відразу ж покладена в потрібний кошик. Услід «Атлетіко» випала в суперники «Баварія», хоча це міг би бути саме «Манчестер Юнайтед», якби організатори не припустилися помилки.

"Атлетіко" та "Вільярреал" у клубних соцмережах додатково повідомили, що вже звернулися до УЄФА з вимогою провести процедуру жеребкування ще раз.

Цей прецедент — перший в історії світового футболу. Раніше жеребкування завжди проходило з першого разу.

Раніше "Телеграф" опублікував текст, в якому намагався розібратися, в чому причина провалу українських грандів у єврокубках, і що чекає на наш футбол далі.