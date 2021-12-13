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Роналду та Мессі знову зустрінуться: визначилися пари плей-оф Ліги чемпіонів

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
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Жеребкування Ліги чемпіонів Новина оновлена 13 грудня 2021, 13:58
Жеребкування Ліги чемпіонів

Матчі відбудуться вже 2022-го року.

У понеділок у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

ЖЕРЕБКУВАННЯ ПЛЕЙ-ОФ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ: ЯК ЦЕ БУЛО

"Бенфіка", яка грала в одній групі з "Динамо", у 1/8 фіналу побореться проти "Реалу". "Вільярреал" протистоятиме "Манчестер Сіті", а ось мадридський "Атлетіко" протистоятиме іншому супернику "Динамо" — "Баварії". Відкриття цьогорічного групового турніру "Зальцбург" отримав у суперники "Ліверпуль". "Інтер", який залишив за бортом турніру "Шахтар", битиметься з "Аяксом".

Лісабонський "Спортінг" протистоятиме "Ювентусу", "Челсі" отримав у суперники "Лілль", а ось "Манчестер Юнайтед" зіграє з "ПСЖ", знову на нас чекає протистояння Кріштіану Роналду проти Ліонеля Мессі.

Ігри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть вже наступного року: 15/16, 22/23 лютого — перші матчі, і 8/9, /15/16 березня — матчі-відповіді.

Раніше "Телеграф" опублікував текст, в якому намагався розібратися, в чому причина провалу українських грандів у єврокубках, і що чекає на наш футбол далі.

Теги:
#Футбол #Ліга чемпіонів
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