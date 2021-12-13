Роналду и Месси снова встретятся: определились пары плей-офф Лиги Чемпионов

Матчи пройдут уже в 2022-м году.

В понедельник в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

ЖЕРЕБЬЕВКА ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ: КАК ЭТО БЫЛО

"Бенфика", которая играла в одной группе с "Динамо", в 1/8 финала сразится против "Реала". "Вильярреал" будет противостоять "Манчестер Сити", а вот мадридский "Атлетико" будет противостоять другому сопернику "Динамо" — "Баварии". Открытие нынешнего группового турнира "Зальцбург" получил в соперники "Ливерпуль". "Интер", который оставил не у дел "Шахтер", сразится с "Аяксом".

Лиссабонский "Спортинг" будет противостоять "Ювентусу", "Челси" получил в соперники "Лилль", а вот "Манчестер Юнайтед" сыграет с "ПСЖ", вновь нас ждет противостояние Криштиану Роналду против Лионеля Месси.

Игры 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут уже в следующем году: 15/16, 22/23 февраля — первые матчи, и 8/9, /15/16 марта — ответные.

Ранее "Телеграф" опубликовал текст, в котором пытался разобраться, в чем причина провала украинских грандов в еврокубках, и что ждет наш футбол дальше.