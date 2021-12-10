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Где и когда смотреть жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Жеребьевка Лиги чемпионов Новость обновлена 10 декабря 2021, 14:32
Жеребьевка Лиги чемпионов

Все самое интересное состоится в понедельник.

13 декабря в швейцарском Ньоне пройдет процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, а также предварительных стадий плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций.

Напомним, украинские клубы по завершении группового турнира прекратили участие во всех еврокубках.

Трансляции всех жеребьевок можно будет посмотреть на стриминговой платформе MEGOGO.

В 13.00 по киевскому времени первыми узнают своих соперников команды Лиги чемпионов. Победители группового турнира на данной стадии будут сеяными ("Аякс", "Бавария", "Ливерпуль", "Лилль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентус"). Им попадется кто-то из числа несеяных команд, которые заняли в своих группах вторые места ("Атлетико", "Бенфика", "Вильярреал", "Зальцбург", "Интер", "ПСЖ", "Спортинг", "Челси").

На данной стадии не смогут встретиться те команды, которые играли ранее в одной группе, а также клубы из одной страны.

В Лиге Европы состоится жеребьевка стадии 1/16 финала, где сыграют вторые места в группах Лиги Европы, а также обладатели третьих мест в Лиге чемпионов. Как и в Лиге чемпионов, в данном турнире не могут встретиться команды из одной страны. Начало жеребьевки — в 14.00.

Сеяные: "Бетис", "Брага", загребское "Динамо", "Лацио", "Наполи", "Олимпиакос", "Реал Сосьедад", "Рейджерс".

Несеяные: "Аталанта", "Барселона", "Зенит", дортмундская "Боруссия", "Шериф", "РБ Лейпциг", "Севилья".

В Лиге конференций также пройдет предварительная стадия для вторых мест в группах данного турнира и третьих — из Лиги Европы. Старт жеребьевки — в 15.00.

Сеяные: "Буде-Глимт", "Карабах", "Маккаби", "ПАОК", "Партизан", "Раннерс", "Славия" и еще одна команда не определена.

Несеянные: "Лестер", "Мидтьюлланн", "Олимпик", ПСВ, "Рапид", "Селтик", "Спарта", "Фенербахче".

Как ранее сообщал "Телеграф", "Заря" в эффектном стиле попрощалась с еврокубками.

Теги:
#Лига Европы #Жеребьевка #Лига Чемпионов #Лига конференций
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