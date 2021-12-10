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Де і коли дивитися жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Жеребкування Ліги чемпіонів Новина оновлена 10 грудня 2021, 14:32
Жеребкування Ліги чемпіонів

Все найцікавіше відбудеться у понеділок.

У швейцарському Ньоні пройде процедура жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а також попередніх стадій плей-офф Ліги Європи та Ліги конференцій.

Нагадаємо, українські клуби після завершення групового турніру припинили участь у всіх єврокубках.

Трансляції жеребкування всіх турнірів можна буде подивитися на стримінговій платформі MEGOGO.

О 13.00 за київським часом першими дізнаються про своїх суперників команди Ліги чемпіонів. Переможці групового турніру на даній стадії будуть сіяними ("Аякс", "Баварія", "Ліверпуль", "Лілль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті" та "Ювентус"). Їм потрапить хтось із числа несіяних команд, які зайняли у своїх групах другі місця ("Атлетіко", "Бенфіка", "Вільярреал", "Зальцбург", "Інтер", "ПСЖ", "Спортінг", "Челсі"). .

На цій стадії не зможуть зустрітися команди, які грали раніше в одній групі, а також клуби з однієї країни.

У Лізі Європи відбудеться жеребкування стадії 1/16 фіналу, де зіграють другі місця у групах Ліги Європи, а також володарі третіх місць у Лізі чемпіонів. Як і в Лізі чемпіонів, у цьому турнірі не можуть зустрітись команди з однієї країни. Початок жеребкування – о 14.00.

Сіяні: "Бетіс", "Брага", загребське "Динамо", "Лаціо", "Наполі", "Олімпіакос", "Реал Сосьєдад", "Рейджерс".

Несіяні: "Аталанта", "Барселона", "Зеніт", дортмундська "Борусія", "Шериф", "РБ Лейпциг", "Севілья".

У Лізі конференцій також пройде попередня стадія для других місць у групах цього турніру та третіх – з Ліги Європи. Старт жеребкування – о 15.00.

Сіяні: "Буде-Глімт", "Карабах", "Маккабі", "ПАОК", "Партизан", "Рандерс", "Славія" та ще одна команда не визначена.

Несіяні: "Лестер", "Мідтьюлланн", "Олімпік", ПСВ, "Рапід", "Селтік", "Спарта", "Фенербахче".

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Зоря" в ефектному стилі попрощалася з єврокубками.

Теги:
#Ліга Європи #Жеребкування #Ліга чемпіонів #Ліга конференцій
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