Історичний провал: Україна втратила всі футбольні клуби у єврокубках

"Зоря" останньою втратила всі шанси.

У четвер "Зоря" у матчі 5-го туру Ліги конференцій на виїзді зазнала розгромної поразки від "Роми" — 0:4.

Точними ударами у складі римської команди відзначилися Карлес Перес, Нікола Дзаньола та двічі Теєму Абрахам. У паралельному матчі цієї групи норвезький "Буде-Глімт" здобув перемогу над софійським ЦСКА (2:0). Таким чином, луганський клуб втратив усі шанси на вихід у плей-офф ще за тур до завершення групового турніру.

Турнірна ситуація у групі "Зорі"

Таким чином, навесні Україна не буде представлена жодною командою у єврокубках. "Зорі", як і "Шахтарі" з "Динамо", мають зіграти ще ігри шостого туру в грудні, але вони не мають жодного турнірного значення. "Зоря" вдома 9 грудня зіграє з "Буде-Глімтом", "Динамо" 8 грудня на виїзді побореться проти "Бенфіки", а "Шахтар" днем раніше прийме "Шериф".

Вперше за 14 років жоден український клуб не вийшов у плей-офф єврокубку.

Раніше "Телеграф" опублікував текст, у якому спробував пояснити причини провального виступу українських команд у Лізі чемпіонів цього сезону.