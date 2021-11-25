"Зоря" програла "Ромі" і слідом за "Динамо" і "Шахтарем" втратила шанси на євровесну (відео)

Луганці зазнали нищівної поразки.

У четвер, 25 листопада, луганська "Зоря", яка нещодавно опинилася в епіцентрі суддівського скандалу в УПЛ, провела виїзний поєдинок 5-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22. Зустріч проходила у Римі на стадіоні "Олімпіко" та завершилася з рахунком 4:0 на користь господарів.

Оборона "Зорі" у грі з "Ромою" просто була відсутня. Прохідний двір у захисті став головною причиною невдачі. Римляни скористалися далеко не всіма своїми шансами й забили у ворота гостей 4 м’ячі. За "Вовків" голами відзначилися Карлес Перес, Ніколо Дзаньоло та Теммі Абрахам (дубль).

Повний відеоогляд зустрічі:

Цей результат залишив "Зорю" (6 очок) на третій позиції у групі С. Після перемоги "Буде-Глімта" над ЦСКА (Софія) (2:0) луганці втратили шанси на вихід із групи. В останньому турі підопічні Віктора Скрипника спробують завадити норвезькому колективу посісти 1-е місце у квартеті. Цей поєдинок відбудеться 9 грудня.

Турнірне становище команд у группі С

Нагадаємо, у Запоріжжі "Зоря" була бита "Ромою" з рахунком 0:3.

"Телеграф" нагадує, що "Динамо" та "Шахтар" припинили боротьбу в єврокубках, посівши четверті місця у Лізі чемпіонів. Український футбол у Європі зазнав краху у сезоні 2021/22. Усі наші команди достроково припинили боротьбу за вихід у весняну частину єврокубків.

Примітно, що напередодні "Рома" Жозе Моурінью розправилася з "Дженоа" Андрія Шевченка.