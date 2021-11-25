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"Заря" крупно проиграла "Роме" и следом за "Динамо" и "Шахтером" потеряла шансы на евровесну (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Рома" - "Заря" Новость обновлена 26 ноября 2021, 00:29
"Рома" - "Заря"

Луганчане потерпели сокрушительное поражение.

В четверг, 25 ноября, луганская "Заря", которая недавно оказалась в эпицентре судейского скандала в УПЛ, провела выездной поединок 5-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22. Встреча проходила в Риме на стадионе "Олимпико" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Оборона "Зари" в игре с "Ромой" попросту отсутствовала. Проходной двор в защите стал главной причиной неудачи. Римляне воспользовались далеко не всеми своими шансами и забили в ворота гостей 4 безответных мячей. За "Волков" голами отличились Карлес Перес, Николо Дзаньоло и Тэмми Абрахам (дубль).

Полный видеообзор встречи:

Этот результат оставил "Зарю" (6 очков) на третьей позиции в группе С. После победы "Буде-Глимта" над ЦСКА (София) (2:0) луганчане потеряли шансы на выход из группы. В последнем туре подопечные Виктора Скрипника попытаются помешать норвежскому коллективу занять 1-е место в квартете. Этот поединок состоится 9 декабря.

Турнирное положение команд в группе С
Турнирное положение команд в группе С

Напомним, в Запорожье "Заря" была бита "Ромой" со счетом 0:3.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" и "Шахтер" прекратили борьбу в еврокубках, заняв четвертые места в Лиге чемпионов. Украинский футбол в Европе потерпел крах в сезоне 2021/22. Все наши команды досрочно прекратили борьбу за выход в весеннюю часть еврокубков.

Примечательно, что накануне "Рома" Жозе Моуринью расправилась с "Дженоа" Андрея Шевченко.

Теги:
#Футбол #ФК Рома #ФК Заря #Лига конференций
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