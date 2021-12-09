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Супергол зі штрафного та шалений автогол: "Зоря" попрощалася з єврокубками (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Зоря" — "Буде-Глімт" Новина оновлена 09 грудня 2021, 22:32
"Зоря" — "Буде-Глімт"

Луганці провели останній поєдинок у євросезоні.

У четвер, 9 грудня, луганська "Зоря", яка в останньому матчі чемпіонату України обіграла "Інгулець" (1:0), приймала норвезький "Буде-Глімт" у рамках матчу 6-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22. Зустріч відбулася у Запоріжжі на "Славутич-Арені" та завершилася з рахунком 1:1.

У першому таймі "Зоря" вийшла вперед. Півзахисник Єгор Назарина на 18-й хвилині поєдинку гарматним ударом зі штрафного застав зненацька кіпера гостей. На 68-й хвилині гості відігралися після божевільного автоголу. Віталій Вернидуб, вибиваючи м’яч, зрізав круглого у ворота.

Повний відеоогляд зустрічі:

Цей результат не вплинув на турнірні розклади для "Зорі", яка достроково припинила боротьбу в турнірі. А ось "Буде-Глімт" упустив можливість пробитися до 1/8 фіналу Ліги конференцій напряму і тепер змушений грати у стиковому раунді єврокубку. З групи С у плей-офф ЛК пробилася "Рома", яка посіла перше місце у квартеті.

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд у группі С Ліги конференцій
Турнірне становище команд у группі С Ліги конференцій

"Телеграф" нагадує, що у першому колі, "Буде-Глімт" завдав "Зорі" поразки (3:1). А в 5-му турі Ліги конференцій "Зоря" без шансів поступилася "Ромі" (4:0) у Римі.

Теги:
#Футбол #ФК Зоря #ФК Буді-Глимт #Ліга конференцій
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