"За*бав, бл*ть": українські футболісти зчепилися під час матчу (відео)

У гравців здали нерви.

У неділю, 5 грудня, луганська "Зоря", яка після поразки від "Роми" (4:0) у Лізі конференцій припинила боротьбу за євровесну, приймала "Інгулець". Зустріч відбулася у Запоріжжі на "Славутич-Арені" та завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів. В одному з епізодів поєдинку ледь не побилися футболісти.

Про це повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital.

Під час гри на полі спалахнув конфлікт між півзахисником "Зорі" Артемом Громовим та хавбеком "Інгульця" Євгеном Запорожцем. Громову не сподобалося, що Запорожець грубо зіграв проти нього, і на полі стався конфлікт. У прямий ефір потрапила лайка футболістів. "За*бав, бл*ть", — чулося в трансляції.

Зазначимо, що єдиний гол у зустрічі записав на свій рахунок Денис Фаворов, який на 62-й хвилині поєдинку забив свій перший гол у сезоні. Після подачі з кутового Денис лише з другої спроби зумів переправити м’яч у ворота аутсайдера УПЛ.

Відеоогляд матчу "Зоря" — "Інгулець":

Зазначимо, цей успіх підняв "Зорю" (35 очок) на 3-е місце у турнірній таблиці чемпіонату України, "Інгулець" (10 очок) — передостанній.

Раніше "Телеграф" повідомляв про неймовірне взяття воріт в Італії, де футболіст "Інтера" забив прямим ударом з кутового.