"За*бал, бл*ть": украинские футболисты сцепились во время матча (видео)
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У игроков сдали нервы.
В воскресенье, 5 декабря, луганская "Заря", которая после поражения от "Ромы" (4:0) в Лиге конференций прекратила борьбу за евровесну, принимала "Ингулец". Встреча состоялась в Запорожье на "Славутич-Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В одном из эпизодов поединка едва не подрались футболисты.
Об этом сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.
Во время игры на поле вспыхнул конфликт между полузащитником "Зари" Артемом Громовым и хавбеком "Ингульца" Евгением Запорожцем. Громову не понравилось, что Запорожец грубо сыграл против него, и на поле произошел конфликт. В прямой эфир попала ругань футболистов. "За*бал, бл*ть", — слышалось в трансляции.
Отметим, единственный гол во встрече записал на свой счет Денис Фаворов, который на 62-й минуте поединка забил свой первый гол в сезоне. После подачи с углового Денис лишь со второй попытки сумел переправить мяч в ворота аутсайдера УПЛ.
Видеообзор матча "Заря" — "Ингулец":
Отметим, этот успех поднял "Зарю" (35 очков) на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Ингулец" (10 очков) — предпоследний.
Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном взятии ворот в Италии, где футболист "Интера" забил прямым ударом с углового.
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