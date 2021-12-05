"За*бал, бл*ть": украинские футболисты сцепились во время матча (видео)

У игроков сдали нервы.

В воскресенье, 5 декабря, луганская "Заря", которая после поражения от "Ромы" (4:0) в Лиге конференций прекратила борьбу за евровесну, принимала "Ингулец". Встреча состоялась в Запорожье на "Славутич-Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В одном из эпизодов поединка едва не подрались футболисты.

Об этом сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.

Во время игры на поле вспыхнул конфликт между полузащитником "Зари" Артемом Громовым и хавбеком "Ингульца" Евгением Запорожцем. Громову не понравилось, что Запорожец грубо сыграл против него, и на поле произошел конфликт. В прямой эфир попала ругань футболистов. "За*бал, бл*ть", — слышалось в трансляции.

Отметим, единственный гол во встрече записал на свой счет Денис Фаворов, который на 62-й минуте поединка забил свой первый гол в сезоне. После подачи с углового Денис лишь со второй попытки сумел переправить мяч в ворота аутсайдера УПЛ.

Видеообзор матча "Заря" — "Ингулец":

Отметим, этот успех поднял "Зарю" (35 очков) на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Ингулец" (10 очков) — предпоследний.

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном взятии ворот в Италии, где футболист "Интера" забил прямым ударом с углового.