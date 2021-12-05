В Серии А футболист забил гол между ног вратарю прямым ударом с углового (видео)

Турецкий футболист стал автором шедевра.

Полузащитник "Интера" и сборной Турции Хакан Чалханоглу, который поучаствовал в победе над "Шахтером" (2:0) в Лиге чемпионов, забил красивейший гол в матче чемпионата Италии.

В центральной игре 16-го тура Серии А сезона 2021/22 "Рома" — "Интер" на 15-й минуте поединка гости получили право на угловой. Мастер стандартов Чалханоглу исполнил навес на ближнюю штангу, который оказался удачным. Мяч, минуя всех игроков, попал между ног киперу "Волков" Рую Патрисиу и залетел в ворота. "Нерадзурри" на этом не остановились и забили в ворота римлян еще дважды — отличились босниец Эдин Джеко и нидерландец Дензел Дюмфрис.

Видео гола Хакана Чалханоглу:

Видеообзор матча "Рома" — "Интер":

Добавим, победа "Интера" (37 очков) позволила команде подняться на 2-е место в турнирной таблице итальянского первенства, "Волки" (25 очков) опустились на 6-ю позицию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Рома" Жозе Моуринью поиздевалась над "Зарей" (4:0) в матче Лиги конференций. До этого команда одиозного португальца переиграла "Дженоа" Андрея Шевченко (0:2).