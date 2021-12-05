Рус

У Серії А футболіст забив гол між ніг воротареві прямим ударом з кутового (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
122
Хакан Чалханоглу Новина оновлена 05 грудня 2021, 14:19
Хакан Чалханоглу

Турецький футболіст став автором шедевру.

Півзахисник "Інтера" та збірної Туреччини Хакан Чалханоглу, який взяв участь у перемозі над "Шахтарем" (2:0) у Лізі чемпіонів, забив неймовірний гол у матчі чемпіонату Італії.

У центральній грі 16-го туру Серії А сезону 2021/22 "Рома" — "Інтер" на 15-й хвилині поєдинку гості отримали право на кутовий. Майстер стандартів Чалханоглу виконав навіс на ближню штангу, який виявився вдалим. М’яч, минаючи всіх гравців, влучив між ніг кіперу "Вовків" Рую Патрісіу та залетів у ворота. "Нерадзуррі" на цьому не зупинилися і забили у ворота римлян ще двічі — відзначилися боснієць Едін Джеко та нідерландець Дензел Дюмфріс.

Відео голу Хакана Чалханоглу:

Відеоогляд матчу "Рома" — "Інтер":

Додамо, перемога "Інтера" (37 очок) дозволила команді піднятися на 2-е місце у турнірній таблиці італійської першості, "Вовки" (25 очок) опустилися на 6-у позицію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Рома" Жозе Моурінью познущалася над "Зорею" (4:0) у матчі Ліги конференцій. До цього команда одіозного португальця переграла "Дженоа" Андрія Шевченка (0:2).

Теги:
#Футбол #ФК Інтер (Мілан) #Серія А #Хакан Чалханоглу
Російські війська
Світ
Росія концентрує війська з боку Криму, Воронежу та Білорусі: карта ймовірних напрямків удару по Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російські війська
Росія концентрує війська з боку Криму, Воронежу та Білорусі: карта ймовірних напрямків удару по Україні
Дата публікації
Категорія
Дмитро Комаров
Дмитро Комаров: "Якщо ми почнемо їздити у найзабутіші точки України, то і держава, і бізнес звернуть на них увагу"
Дата публікації
Категорія
Білорусь звинуватила Україну у порушенні кордону
Ситуація на кордоні загострюється: Білорусь вручила Україні ноту протесту
Дата публікації
Категорія
Артура Василишина знайшли мертвим у очереті
Зниклого на Миколаївщині 9-річного хлопчика знайшли мертвим в очереті: подробиці
Дата публікації
Категорія
Коп вів автомобіль на великій швидкості
Поліцейський спричинив аварію із двома загиблими під Києвом (відео моменту)