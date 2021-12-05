У Серії А футболіст забив гол між ніг воротареві прямим ударом з кутового (відео)

Турецький футболіст став автором шедевру.

Півзахисник "Інтера" та збірної Туреччини Хакан Чалханоглу, який взяв участь у перемозі над "Шахтарем" (2:0) у Лізі чемпіонів, забив неймовірний гол у матчі чемпіонату Італії.

У центральній грі 16-го туру Серії А сезону 2021/22 "Рома" — "Інтер" на 15-й хвилині поєдинку гості отримали право на кутовий. Майстер стандартів Чалханоглу виконав навіс на ближню штангу, який виявився вдалим. М’яч, минаючи всіх гравців, влучив між ніг кіперу "Вовків" Рую Патрісіу та залетів у ворота. "Нерадзуррі" на цьому не зупинилися і забили у ворота римлян ще двічі — відзначилися боснієць Едін Джеко та нідерландець Дензел Дюмфріс.

Відео голу Хакана Чалханоглу:

Відеоогляд матчу "Рома" — "Інтер":

Додамо, перемога "Інтера" (37 очок) дозволила команді піднятися на 2-е місце у турнірній таблиці італійської першості, "Вовки" (25 очок) опустилися на 6-у позицію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Рома" Жозе Моурінью познущалася над "Зорею" (4:0) у матчі Ліги конференцій. До цього команда одіозного португальця переграла "Дженоа" Андрія Шевченка (0:2).