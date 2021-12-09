Укр

Супергол со штрафного и безумный автогол: "Заря" попрощалась с еврокубками (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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"Заря" - "Буде-Глимт" Новость обновлена 09 декабря 2021, 22:32
"Заря" - "Буде-Глимт"

Луганчане провели последний поединок в евросезоне.

В четверг, 9 декабря, луганская "Заря", которая в последнем матче чемпионата Украины обыграла "Ингулец" (1:0), принимал норвежский "Буде-Глимт" в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22. Встреча состоялась в Запорожье на "Славутич-Арене" и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме "Заря" вышла вперед. Полузащитник Егор Назарина на 18-й минуте поединка пушечным ударом со штрафного застал врасплох кипера гостей. На 68-й минуте гости отыгрались после обидного автогола. Виталий Вернидуб, выбивая мяч, срезал круглого в свои ворота.

Полный видеообзор встречи:

Этот результат никак не повлиял на турнирные расклады для "Зари", которая досрочно прекратила борьбу в турнире. А вот "Буде-Глимт" упустил возможность пробиться в 1/8 финала Лиги конференций напрямую и теперь вынужден играть в стыковом раунде еврокубка. Из группы С в плей-офф ЛК пробилась "Рома", которая заняла первое место в квартете.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе С Лиги конференций
Турнирное положение команд в группе С Лиги конференций

"Телеграф" напоминает, что в первом круге, "Буде-Глимт" нанес "Заре" поражение (3:1). А в 5-м туре Лиги конференций "Заря" без шансов уступила "Роме" (4:0) в Риме.

Теги:
#Футбол #ФК Заря #ФК Буде-Глимт #Лига конференций
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