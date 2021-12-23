Лідери збірної України різко впали у трансферній ціні

Нестабільність Зінченка та Ярмоленка дається взнаки.

Відомий портал Transfermarkt.com, який спеціалізується на підрахунку трансферної вартості гравців, поновив ціни на футболістів англійської Прем’єр-ліги.

Двоє представників України, які виступають в АПЛ, втратили у вартості.

Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко втратив одразу три мільйони від своєї вартості, і зараз він оцінюється у 25 мільйонів євро. Цього сезону 25-річний футболіст провів 11 матчів у всіх турнірах і відзначився двома гольовими передачами.

Набагато гірші справи у Андрія Ярмоленка, який практично не з’являється на полі з перших хвилин в іграх "Вест Хема". На зимову паузу 32-річний українець вирушає коштуючи три з половиною мільйони євро (раніше було чотири). Цього сезону у всіх турнірах Ярмоленко зіграв 17 ігор, переважно виходячи на заміну. В активі півзахисника гол та три результативні передачі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", найближчим часом представництво України в АПЛ збільшиться, адже Віталій Миколенко близький до підписання контракту з "Евертоном".