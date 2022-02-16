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"Ман Сити" с Зинченко устроил погром в Португалии: видеообзор матча Лиги чемпионов со "Спортингом"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Спортинг" - "Манчестер Сити" Новость обновлена 16 февраля 2022, 00:26
"Спортинг" - "Манчестер Сити"

Клуб украинца фактически вышел в четвертьфинал.

Во вторник, 15 февраля, "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко провел гостевой поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Спортинга". Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" и завершилась со счетом 0:5 в пользу английской команды.

Все вопросы о победителе в поединке да и в двухматчевой дуэли МС решил еще в первом тайме. Уже на 7-й минуте Рияд Марез после скидки Де Брюйне легко переправил мяч в пустые ворота. Еще через 10 минут Бернарду Силва забил феноменальный гол ударом с лету. А на 32-й минуте Фил Фоден довел счет до разгромного. За минуту до окончания первой половины матча Бернарду Силва оформил дубль. Во втором тайме избиение продолжилось — отличился Рахим Стерлинг.

Украинец Александр Зинченко попал в заявку на эту встречу и вышел на замену на 61-й минуте вместо Стоунза.

Полный видеообзор встречи (полное видео матча доступно на megogo):

Ответная игра между командами состоится в Манчестере 9 марта. В турнирах УЕФА не действует правило выездного гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за Зинченко следит испанский клуб из Примеры.

Теги:
#Футбол #ФК Спортинг #ФК Манчестер Сити #Лига Чемпионов
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