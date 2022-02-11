Український спортсмен на Олімпіаді зробив заяву щодо війни з Росією

Спортсмен братиме участь у фінальному заїзді.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич після виступу на Олімпіаді в Пекіні показав у прямому ефірі плакат із написом "No war in Ukraine" ("Ні війні в Україні").

Його показали в ефірі по всьому світу, а в Україні його можна було побачити на каналі "UA:Перший".

Це сталося після третьої кваліфікаційної спроби у чоловічому скелетоні.

Сам Гераскевич дістався фінішу за 3,04.83 і цим зайняв 17-е місце, що дозволило йому пройти у фінальний заїзд.

Владислав Гераскевич

Згодом він заявив, що не боїться можливих наслідків свого перформансу.

Як повідомлялося раніше, 11 лютого в китайському Пекіні відбувається сьомий день змагань, під час якого буде розіграно сім комплектів нагород. Крім скелетону визначаться переможці у біатлоні, сноуборді, гірськолижному спорті, лижних перегонах, ковзанярському спорті та шорт-треку.

Відкриття Олімпіади відбулося 4 лютого, а участь у змаганнях вирішили взяти понад 4 тисячі спортсменів з 95 країн світу. На стадіонах та відкритих аренах Китаю олімпійці розіграють 109 комплектів медалей.

"Телеграф" слідкує за тим, як проходить Олімпіада, а з актуальним медальним заліком можна ознайомитись у матеріалі за цим посиланням.