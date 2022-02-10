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"Не Олімпіада, а страшний сон": Україну зняли зі змагань, де була надія на медаль

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олександр Абраменко Новина оновлена 10 лютого 2022, 10:49
Олександр Абраменко

Українські фрістайлісти були реальними претендентами на нагороду.

Збірна України з фрістайлу не виступить у фіналі командного турніру (мікст) у лижній акробатиці на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє suspilne.media.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

За інформацією джерела, українських фрістайлістів не виявилося у стартових протоколах на офіційному сайті Ігор-2022. Згодом тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв підтвердив, що Україна пропустить турнір. Офіційна причина виключення нашої збірної зі складу учасників наразі не називається.

Додамо, що лідер збірної України з фрістайлу Олександр Абраменко, який на минулих Іграх виграв "золото" у лижній акробатиці, у себе у сторіс в Instagram розмістив пост на цю тему.

"Не Олімпіада, а страшний сон", – написав Абраменко.

Олександр Абраменко відреагував на відсутність України у стартовому протоколі змагань
Олександр Абраменко відреагував на відсутність України у стартовому протоколі змагань

Зазначимо, що збірна України, хоч і не була фаворитом у міксті, проте претендувала на нагороди. "Жовто-сині" у сезоні 2021/22 виступали на двох етапах Кубка світу у фінській Руці та двічі здобули бронзові медалі у командному міксті.

На Олімпіаді-2022 10 лютого проходить шостий медальний день. З поточними результатами можна ознайомитись у нас на сайті.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Фрістайл
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