"Не Олімпіада, а страшний сон": Україну зняли зі змагань, де була надія на медаль
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 52
Українські фрістайлісти були реальними претендентами на нагороду.
Збірна України з фрістайлу не виступить у фіналі командного турніру (мікст) у лижній акробатиці на Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це повідомляє suspilne.media.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
За інформацією джерела, українських фрістайлістів не виявилося у стартових протоколах на офіційному сайті Ігор-2022. Згодом тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв підтвердив, що Україна пропустить турнір. Офіційна причина виключення нашої збірної зі складу учасників наразі не називається.
Додамо, що лідер збірної України з фрістайлу Олександр Абраменко, який на минулих Іграх виграв "золото" у лижній акробатиці, у себе у сторіс в Instagram розмістив пост на цю тему.
"Не Олімпіада, а страшний сон", – написав Абраменко.
Зазначимо, що збірна України, хоч і не була фаворитом у міксті, проте претендувала на нагороди. "Жовто-сині" у сезоні 2021/22 виступали на двох етапах Кубка світу у фінській Руці та двічі здобули бронзові медалі у командному міксті.
На Олімпіаді-2022 10 лютого проходить шостий медальний день. З поточними результатами можна ознайомитись у нас на сайті.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-