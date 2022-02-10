"Не Олимпиада, а страшный сон": Украину сняли с соревнований, где была надежда на медаль

Украинские фристайлисты были реальными претендентами на награду.

Сборная Украины по фристайлу не выступит в финале командного турнира (микст) в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине.

Об этом сообщает suspilne.media.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

По информации источника, украинских фристайлистов не обнаружилось в стартовых протоколах на официальном сайте Игр-2022. Позже тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев подтвердил, что Украина пропустит турнир. Официальная причина исключения нашей сборной из состава участников пока не называется.

Добавим, что лидер сборной Украины по фристайлу Александр Абраменко, который на прошлых Играх выиграл "золото" в лыжной акробатике, у себя в сторис в Instagram разместил пост по данной теме.

"Не Олимпиада, а страшный сон", – написал Абраменко.

Александр Абраменко отреагировал на отстутствие Украины в стартовом протоколе соревнвоаний

Отметим, сборная Украины, хоть и не являлась фаворитом в миксте, однако претендовала на награды. "Желто-синие" в сезоне 2021/22 выступали на двух этапах Кубка мира в финской Руке и дважды завоевали бронзовые медали в командном миксте.

На Олимпиаде-2022 10 февраля проходит шестой медальный день. С текущими результатами можно ознакомиться у нас на сайте.