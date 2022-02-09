Фигурное катание и надежды Украины на медаль: онлайн-трансляция 6-го игрового дня на Олимпиаде-2022

Саночники попрощаются с Играми.

В четверг, 10 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится шестой соревновательный день, в рамках которого будут разыграны 8 комплектов наград.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию соревновательного дня на Олимпиаде-2022.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

В четверг фигуристы поборются за медали, исполнив произвольные программы в одиночном катании. Украину представит Иван Шмуратко, который после короткой программы занимает 22-е место. Кроме того, пройдут медальные соревнования у сноубордистов, горнолыжников, лыжниц, конькобежцев, представителей санного спорта и фристайлистов. К слову, фристайлисты проведут соревнования по акробатике в новой олимпийской дисциплине — командном миксте. От Украины здесь выступят Александр Абраменко, Анастасия Новосад и Дмитрий Котовский. Абраменко на прошлой Олимпиаде-2018 выиграл "золото" в акробатике, поэтому надеемся на награду.

Состав сборной Украины по фристайлу:

Добавим, что 10 февраля пройдут последние соревнования саночников на Олимпиаде-2022. Украину в эстафете представят Антон Дукач, Юлианна Туницкая, Игорь Стахив и Андрей Лисецкий.

Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 10 февраля (обновляется)

Медальные соревнования:

3:30. Сноуборд, хафпайп, женщины.

3:30. Фигурное катание, мужчины, произвольная программа.

8:15. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, слалом, мужчины.

9:00. Лыжные гонки, гонка на 10 км, классический стиль, женщины.

9:20. Сноуборд, сноуборд-кросс, мужчины.

13:50. Фристайл, акробатика, микст.

14:00. Конькобежный спорт, 5000 м, женщины.

15:30. Санный спорт, эстафета.

Выступления украинцев:

3:30 Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа (Иван Шмуратко).

3:30 Скелетон. Мужчины. 1-й раунд (Владислав Гераскевич), 5:00. 2-й раунд.

4:30 Горнолыжный спорт (комбинация). Мужчины. Скоростной спуск (Иван Ковбаснюк).

9:00 Лыжные гонки. Женщины. Классический стиль 10 км (Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех).

11:55 Бобслей. Женщины. Монобоб. Официальная тренировка. 1-й заезд (Лидия Гунько).

12:00 Прыжки с трамплина (большой). Мужчины. Вторая официальная тренировка (Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк).

13:00 Фристайл. Акробатика. Смешанные команды. Первый финал (Украина). 13:50. 2-й финал.

15:30 Санный спорт. Командные состязания. Эстафета (Украина)

Напомним, прошлый игровой день завершился грандиозным допинг-скандалом. Рано утром стало известно, что в сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по фигурному катанию один из членов команды сдал странный допинг-тест. Позднее СМИ разузнали имя фигуриста.