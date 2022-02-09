У России могут отобрать "золото" Олимпиады в Пекине - СМИ

У российского спортсмена возникла проблема с допинг-тестом.

Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине могут быть пересмотрены из-за допинг-теста одного из фигуристов сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом сообщает Inside the Games.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

По информации источника, проблема возникла с тестом, который был сделан еще до начала Игр-2022 в Китае. Из-за обнаруженной проблемы пришлось даже перенести церемонию награждения фигуристов.

"В срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU (Международным союзом конькобежцев)", — объяснили задержку с выдачей медалей в Международном олимпийском комитете (МОК).

Напомним, сборная ОКР выиграла командные соревнования по фигурному катанию 7 февраля, "серебро" досталось американцам, а "бронза" японцам. На награждении с одной из российских фигуристок случился конфуз. Спортсменка выругалась на камеру из-за незнания английского языка. Ранее в России обвинили украинцев в неуважении из-за того, что наша делегация не аплодировала стоя российской фигуристке после проката. Скандал даже добрался до Госдумы РФ.

9 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграли первые комплекты наград.