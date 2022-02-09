Укр

У России могут отобрать "золото" Олимпиады в Пекине - СМИ

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
77
Сборная ОКР по фигурному катанию Новость обновлена 09 февраля 2022, 09:27
Сборная ОКР по фигурному катанию

У российского спортсмена возникла проблема с допинг-тестом.

Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине могут быть пересмотрены из-за допинг-теста одного из фигуристов сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом сообщает Inside the Games.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

По информации источника, проблема возникла с тестом, который был сделан еще до начала Игр-2022 в Китае. Из-за обнаруженной проблемы пришлось даже перенести церемонию награждения фигуристов.

"В срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU (Международным союзом конькобежцев)", — объяснили задержку с выдачей медалей в Международном олимпийском комитете (МОК).

Напомним, сборная ОКР выиграла командные соревнования по фигурному катанию 7 февраля, "серебро" досталось американцам, а "бронза" японцам. На награждении с одной из российских фигуристок случился конфуз. Спортсменка выругалась на камеру из-за незнания английского языка. Ранее в России обвинили украинцев в неуважении из-за того, что наша делегация не аплодировала стоя российской фигуристке после проката. Скандал даже добрался до Госдумы РФ.

9 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграли первые комплекты наград.

Теги:
#Олимпиада 2022
Войска России готовятся к вторжению в Украину
Украина
Россия не ударит "в лоб": генерал объяснил план Путина по вторжению
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Войска России готовятся к вторжению в Украину
Россия не ударит "в лоб": генерал объяснил план Путина по вторжению
Дата публикации
Категория
Жанна пострадала больше других
"Встать я больше не смогла": раненная Рябчуком девушка впервые рассказала, как он расстреливал военных
Дата публикации
Категория
Для снижения цен на недвижимость в гривне нет никаких предпосылок
Квартиру пора покупать или продавать? Что происходит на рынке недвижимости и какие прогнозы
Дата публикации
Категория
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский в Киеве
Путин, Донбасс и "порядок в Европе": о чем Макрон и Зеленский говорили в Киеве
Дата публикации
Категория
Февраль в этом году довольно теплый
Аномально теплый февраль: синоптик рассказал, на сколько задержится оттепель в Украине