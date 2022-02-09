Фігурне катання та надії України на медаль: онлайн-трансляція 6-го ігрового дня на Олімпіаді-2022

Саночники попрощаються із Іграми.

У четвер, 10 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться шостий день змагань, в рамках якого буде розіграно 8 комплектів нагород.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня на Олімпіаді-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

У четвер фігуристи змагатимуться за медалі, виконавши довільні програми в одиночному катанні. Україну представить Іван Шмуратко, який після короткої програми посідає 22 місце. Крім того, пройдуть медальні змагання у сноубордистів, гірськолижників, лижниць, ковзанярів, представників санного спорту та фрістайлістів. До речі, фрістайлісти проведуть змагання з акробатики у новій олімпійській дисципліні – командному міксті. Від України тут виступатимуть Олександр Абраменко, Анастасія Новосад та Дмитро Котовський. Абраменко минулої Олімпіади-2018 виграв "золото" в акробатиці, тому надіємось на нагороду.

Склад збірної України з фрістайлу:

Додамо, що 10 лютого відбудуться останні змагання саночників на Олімпіаді-2022. Україну в естафеті представлять Антон Дукач, Юліанна Туницька, Ігор Стахів та Андрій Лисецький.

Розклад та результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 10 лютого (оновлюється)

Медальні змагання:

3:30. Сноуборд, хафпайп, жінка.

3:30. Фігурне катання, чоловіки, довільна програма.

8:15. Гірськолижний спорт, суперкомбінація, слалом, чоловіки.

9:00. Лижні перегони, перегони на 10 км, класичний стиль, жінки.

9:20. Сноуборд, сноуборд-крос, чоловіки.

13:50. Фрістайл, акробатика, мікст.

14.00. Ковзанярський спорт, 5000 м, жінки.

15:30. Санний спорт, естафета.

Виступи українців:

3:30 Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма (Іван Шмуратко).

3:30 Скелетон. Чоловіки. 1-й раунд (Владислав Гераскевич), 5:00. 2-й раунд.

4:30 Гірськолижний спорт (комбінація). Чоловіки. Швидкісний узвіз (Іван Ковбаснюк).

9:00 Лижні перегони. Жінки. Класичний стиль 10 км (Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех).

11:55 Бобслей. Жінки. Монобоб. Офіційне тренування. 1-й заїзд (Лідія Гунько).

12:00 Стрибки з трампліна (великий). Чоловіки. Друге офіційне тренування (Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк).

13:00 Фрістайл. Акробатика Змішані команди. Перший фінал (Україна). 13:50. 2-й фінал.

15:30 Санний спорт. Командні змагання. Естафета (Україна)

Нагадаємо, минулий ігровий день завершився грандіозним допінг-скандалом. Рано вранці стало відомо, що в збірній Олімпійського комітету Росії (ОКР) з фігурного катання один з членів команди здав дивний допінг-тест. Пізніше ЗМІ дізнались ім’я фігуриста.