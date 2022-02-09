Фігурне катання та надії України на медаль: онлайн-трансляція 6-го ігрового дня на Олімпіаді-2022
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Саночники попрощаються із Іграми.
У четвер, 10 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться шостий день змагань, в рамках якого буде розіграно 8 комплектів нагород.
"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня на Олімпіаді-2022.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
У четвер фігуристи змагатимуться за медалі, виконавши довільні програми в одиночному катанні. Україну представить Іван Шмуратко, який після короткої програми посідає 22 місце. Крім того, пройдуть медальні змагання у сноубордистів, гірськолижників, лижниць, ковзанярів, представників санного спорту та фрістайлістів. До речі, фрістайлісти проведуть змагання з акробатики у новій олімпійській дисципліні – командному міксті. Від України тут виступатимуть Олександр Абраменко, Анастасія Новосад та Дмитро Котовський. Абраменко минулої Олімпіади-2018 виграв "золото" в акробатиці, тому надіємось на нагороду.
Склад збірної України з фрістайлу:
Додамо, що 10 лютого відбудуться останні змагання саночників на Олімпіаді-2022. Україну в естафеті представлять Антон Дукач, Юліанна Туницька, Ігор Стахів та Андрій Лисецький.
Розклад та результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 10 лютого (оновлюється)
Медальні змагання:
- 3:30. Сноуборд, хафпайп, жінка.
- 3:30. Фігурне катання, чоловіки, довільна програма.
- 8:15. Гірськолижний спорт, суперкомбінація, слалом, чоловіки.
- 9:00. Лижні перегони, перегони на 10 км, класичний стиль, жінки.
- 9:20. Сноуборд, сноуборд-крос, чоловіки.
- 13:50. Фрістайл, акробатика, мікст.
- 14.00. Ковзанярський спорт, 5000 м, жінки.
- 15:30. Санний спорт, естафета.
Виступи українців:
- 3:30 Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма (Іван Шмуратко).
- 3:30 Скелетон. Чоловіки. 1-й раунд (Владислав Гераскевич), 5:00. 2-й раунд.
- 4:30 Гірськолижний спорт (комбінація). Чоловіки. Швидкісний узвіз (Іван Ковбаснюк).
- 9:00 Лижні перегони. Жінки. Класичний стиль 10 км (Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех).
- 11:55 Бобслей. Жінки. Монобоб. Офіційне тренування. 1-й заїзд (Лідія Гунько).
- 12:00 Стрибки з трампліна (великий). Чоловіки. Друге офіційне тренування (Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк).
- 13:00 Фрістайл. Акробатика Змішані команди. Перший фінал (Україна). 13:50. 2-й фінал.
- 15:30 Санний спорт. Командні змагання. Естафета (Україна)
Нагадаємо, минулий ігровий день завершився грандіозним допінг-скандалом. Рано вранці стало відомо, що в збірній Олімпійського комітету Росії (ОКР) з фігурного катання один з членів команди здав дивний допінг-тест. Пізніше ЗМІ дізнались ім’я фігуриста.
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