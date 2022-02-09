Стало відомо, кого з росіян викрили у допінгу на Олімпіаді

Тест, зданий чемпіонкою у грудні, показав наявність заборонених речовин

У Росії вже кілька днів поспіль обурюються через перенесення вручення золотих медалей у командному турнірі з фігурного катання. 9 лютого виявилося, що позитивна допінг-проба належить 15-річній Каміллі Валії, яка виступає в Пекіні за ОКР.

Подробиці повідомляє видання "Чемпіонат".

Розгляд відбувається попри те, що виявлена речовина начебто не впливає на покращення фізичних якостей спортсмена.

На додачу до цього Валієва захищена правилами, які диктує Всесвітній антидопінговий кодекс. Все тому, що їй ще не виповнилося 16 років, а, отже, її не можуть офіційно звинуватити в порушенні правил.

Камілла Валієва

У Росії цей скандал відреагували дуже бурхливо. Перші "істеричні" заяви прозвучали від російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва, який навіть не стримував нецензурних висловів. Також Валієву підтримали у Держдумі, заявивши, що тест не може належати їй.

За словами колишньої російської спортсменки Катарини Гербольдт, вона шокована подібними звинуваченнями на адресу Камілли Валієвої. Фігуристка каже, що звинувачувати дитину у вживанні наркотиків — дивно, тим більше, що заяви про допінг наразі є неофіційними.

Цікаво, що деякі російські ЗМІ написали про можливе усунення Камілли Валієвої від змагань, проте за кілька годин видалили цей матеріал. Серед таких — популярна у РФ газета "Спорт-Експрес".

Сторінки з матеріалом про Валієву більше не існує

У Пекіні поки що не вирішили, як саме вирішиться ситуація. Найімовірніше, свій вердикт олімпійський комітет повідомить вже у четвер, 10 лютого.

Зазначимо, що золоті медалі, крім Валієвої, мали вручити російським спортсменам Марку Кондратюку, Анастасії Мішиній, Олександру Галлямову, Вікторії Синіциній та Микиті Кацалапову.

Раніше "Телеграф" писав, що через скандал з допінгом у російській команді на Олімпіаді можуть змінити правила щодо фігурного катання. Ймовірно, планка дозволеного віку до участі підніметься до 17 років.