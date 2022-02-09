"Це п***ець": у Росії почалася істерика через допінг-скандал на Олімпіаді

Допінг-скандал із росіянами набирає обертів.

П’ятий ігровий день на Олімпійських іграх у Пекіні запам’ятається допінговим скандалом навколо збірної Олімпійського комітету Росії з фігурного катання. У РФ вже почалася істерика із цього приводу, зокрема відомий російський коментатор Дмитро Губернієв вилаявся, дізнавшись про цю ситуацію.

Відповідний коментар Губернієва доступний на сайті "Чемпіонат".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

"Якщо це правда, то це п***ець". Нам тільки цього не вистачало. Чекаємо. Згадуються слова незабутнього Черномирдіна: "Ніколи такого не було — і ось знову", — заявив Губернієв.

Голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев заявив, що варто почекати офіційної інформації.

"Необхідно дуже уважно поставитися до всього цього. На кону медаль, репутація Федерації та російського спорту. Треба дотримуватися всіх рекомендацій, ми все підтримуємо. Але огульно звинувачувати ми нікому не дозволимо. Треба чекати на офіційні заяви", — цитує Свищева "Чемпіонат".

Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання, депутат Держдуми РФ Ірина Родніна назвала ситуацію кошмаром, проте чекає на офіційне підтвердження.

"Якщо це підтвердиться, то це кошмар. Поки що це нагнітання обстановки", — цитує Родніну "Чемпіонат".

Нагадаємо, після церемонії нагородження російська фігуристка вилаялася через незнання англійської мови. Про допінг в російському спорті розповідала фігуристка збірної України Анастасія Шаботова.

9 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 5-й медальний день. З розкладом та результатами можна ознайомитись у нас на сайті.