Олімпіада-2022: онлайн-трансляція 5-го ігрового дня

Українці намагатимуться вийти у фінали у своїх дисциплінах.

У середу, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться 5-й день змагань, який подарує любителям спорту 6 медальних фіналів.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію змагального дня на Іграх-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Першими за медалі змагатимуться фрістайлісти у дисципліні біг-ейр, потім на старт вийдуть гірськолижниці та сноубордистки (дисципліна крос). У кінцевий програмі дня виступатимуть лижники-двоборці, шорт-трекісти та саночники. На жаль, українські спортсмени у цих дисциплінах не є фаворитами та на медалі не претендують.

Розклад та результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 9 лютого (оновлюється)

Медальні змагання:

5:45. Фрістайл, біг-ейр, чоловіки.

7:45. Гірськолижний спорт, слалом, жінки.

9:50. Сноуборд, сноуборд крос, жінки.

13.00. Лижне двоборство. HS-109+ гонка на 10 км.

15:13. Шорт-трек, чоловіки, 1500м.

15:35. Санний спорт, двомісні сани, чоловіки.

Виступи українців:

04:15. Анастасія Шепіленко: Гірськолижний спорт (слалом, перший заїзд)

07:45. Анастасія Шепіленко: Гірськолижний спорт (слалом, другий заїзд)

10.00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (стрибки з трампліна)

13.00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (лижні перегони)

14:20. Ігор Стахів/Андрій Лисецький: санний спорт (двійки, перший заїзд).

15:35. Ігор Стахів/Андрій Лисецький: санний спорт (двійки, другий заїзд).

Нагадаємо, 4-й ігровий день Олімпіади-2022 подарував нам чимало емоцій. Швеція одноосібно очолила медальний залік, а наші біатлоністи не змогли нав’язати боротьбу більш титулованим колегами з інших збірних в індивідуальних перегонах.