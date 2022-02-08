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Олімпіада-2022: онлайн-трансляція 5-го ігрового дня

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олімпіада-2022 Новина оновлена 08 лютого 2022, 22:18
Олімпіада-2022

Українці намагатимуться вийти у фінали у своїх дисциплінах.

У середу, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться 5-й день змагань, який подарує любителям спорту 6 медальних фіналів.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію змагального дня на Іграх-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Першими за медалі змагатимуться фрістайлісти у дисципліні біг-ейр, потім на старт вийдуть гірськолижниці та сноубордистки (дисципліна крос). У кінцевий програмі дня виступатимуть лижники-двоборці, шорт-трекісти та саночники. На жаль, українські спортсмени у цих дисциплінах не є фаворитами та на медалі не претендують.

Розклад та результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 9 лютого (оновлюється)

Медальні змагання:

  • 5:45. Фрістайл, біг-ейр, чоловіки.
  • 7:45. Гірськолижний спорт, слалом, жінки.
  • 9:50. Сноуборд, сноуборд крос, жінки.
  • 13.00. Лижне двоборство. HS-109+ гонка на 10 км.
  • 15:13. Шорт-трек, чоловіки, 1500м.
  • 15:35. Санний спорт, двомісні сани, чоловіки.

Виступи українців:

  • 04:15. Анастасія Шепіленко: Гірськолижний спорт (слалом, перший заїзд)
  • 07:45. Анастасія Шепіленко: Гірськолижний спорт (слалом, другий заїзд)
  • 10.00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (стрибки з трампліна)
  • 13.00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (лижні перегони)
  • 14:20. Ігор Стахів/Андрій Лисецький: санний спорт (двійки, перший заїзд).
  • 15:35. Ігор Стахів/Андрій Лисецький: санний спорт (двійки, другий заїзд).

Нагадаємо, 4-й ігровий день Олімпіади-2022 подарував нам чимало емоцій. Швеція одноосібно очолила медальний залік, а наші біатлоністи не змогли нав’язати боротьбу більш титулованим колегами з інших збірних в індивідуальних перегонах.

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#Олімпіада 2022
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