Біатлон на Олімпіаді у Пекіні: білорус сенсаційно забіг у медалі
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Українці не змогли порадувати вболівальників.
У понеділок, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбулися чоловіча індивідуальна гонка (біатлон), переможцем якої став француз Кентен Фійон Майє.
Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2022.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Друге місце сенсаційно дісталося білорусу Антону Смольському, а третє - норвежцю Йоганнесу Бо. Примітно, що і француз, і норвежець допустили по 2 неточні постріли, а білорус обійшовся без промахів.
Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний (18-е місце, 3 промахи), Артем Прима (37-е місце, 4 промахи), (Антон Дудченко 50-е місце, 4 промахи), Богдан Цимбал (55-е місце, 4 промахи).
Програма біатлону на Олімпіаді-2022 відновиться 11 лютого жіночими спринтерськими перегонами. З календарем та розкладом усіх біатлонних перегонів на Іграх у Пекіні можна ознайомитись у нас на сайті.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що змішана естафета обернулася для України провалом, Юлія Джима в жіночих індивідуальних перегонах потрапила в топ-10.
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