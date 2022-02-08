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Біатлон на Олімпіаді у Пекіні: білорус сенсаційно забіг у медалі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Біатлон на Олімпіаді у Пекіні Новина оновлена 08 лютого 2022, 12:39
Біатлон на Олімпіаді у Пекіні

Українці не змогли порадувати вболівальників.

У понеділок, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбулися чоловіча індивідуальна гонка (біатлон), переможцем якої став француз Кентен Фійон Майє.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Друге місце сенсаційно дісталося білорусу Антону Смольському, а третє - норвежцю Йоганнесу Бо. Примітно, що і француз, і норвежець допустили по 2 неточні постріли, а білорус обійшовся без промахів.

Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний (18-е місце, 3 промахи), Артем Прима (37-е місце, 4 промахи), (Антон Дудченко 50-е місце, 4 промахи), Богдан Цимбал (55-е місце, 4 промахи).

Програма біатлону на Олімпіаді-2022 відновиться 11 лютого жіночими спринтерськими перегонами. З календарем та розкладом усіх біатлонних перегонів на Іграх у Пекіні можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що змішана естафета обернулася для України провалом, Юлія Джима в жіночих індивідуальних перегонах потрапила в топ-10.

8 лютого на Іграх у Пекіні проходить 4-й ігровий день.

Теги:
#Олімпіада 2022
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