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Україна була близька до медалей у біатлоні на Олімпіаді у Пекіні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Біатлон на Олімпіаді-2022 у Пекіні Новина оновлена 07 лютого 2022, 12:41
Біатлон на Олімпіаді-2022 у Пекіні

Біатлон набирає обертів на Олімпіаді.

У понеділок, 7 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбулися змагання у біатлоні. Жінки виборювали медалі в індивідуальній гонці. Перемогу здобула Деніз Херрман із Німеччини.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Другий результат показала француженка Анаїс Шевальє-Буше, а третє місце дісталося Марті Рейселанд із Норвегії. Ірина Петренко пройшла дистанцію без промахів, показавши 11 результат. Юлія Джима з двома неточними пострілами стала 10-ю, а Валентина Семеренко зійшла з дистанції.

Нагадаємо, одразу дві українські біатлоністки вибули зі складу збірної через коронавірус. Ще до початку змагань стало відомо про позитивний тест в Олени Білосюк. А за день до "індивідуалки" на коронавірус захворіла Дар’я Блашко. 8 лютого відбудуться індивідуальні перегони у чоловіків на 20 км (початок — о 10:30 за київським часом). З повним розкладом олімпійського турніру з біатлону можна ознайомитись за посиланням.

7 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні проходить 3-й медальний день. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію Ігор, у нас на сайті доступні результати фіналів, а також підсумки виступів українських спортсменів.

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#Олімпіада 2022
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