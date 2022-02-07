Україна була близька до медалей у біатлоні на Олімпіаді у Пекіні
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Біатлон набирає обертів на Олімпіаді.
У понеділок, 7 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбулися змагання у біатлоні. Жінки виборювали медалі в індивідуальній гонці. Перемогу здобула Деніз Херрман із Німеччини.
Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Другий результат показала француженка Анаїс Шевальє-Буше, а третє місце дісталося Марті Рейселанд із Норвегії. Ірина Петренко пройшла дистанцію без промахів, показавши 11 результат. Юлія Джима з двома неточними пострілами стала 10-ю, а Валентина Семеренко зійшла з дистанції.
Нагадаємо, одразу дві українські біатлоністки вибули зі складу збірної через коронавірус. Ще до початку змагань стало відомо про позитивний тест в Олени Білосюк. А за день до "індивідуалки" на коронавірус захворіла Дар’я Блашко. 8 лютого відбудуться індивідуальні перегони у чоловіків на 20 км (початок — о 10:30 за київським часом). З повним розкладом олімпійського турніру з біатлону можна ознайомитись за посиланням.
7 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні проходить 3-й медальний день. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію Ігор, у нас на сайті доступні результати фіналів, а також підсумки виступів українських спортсменів.
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