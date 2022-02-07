Украина была близка к медалям в биатлоне на Олимпиаде в Пекине

Биатлон набирает обороты на Олимпиаде.

В понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх в Пекине прошли соревнования в биатлоне. Женщины боролись за медали в индивидуальной гонке. Победу одержала Дениз Херрман из Германии.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Второй результат показала француженка Анаис Шевалье-Буше, а третье место досталось Марте Рейселанд из Норвегии. Ирина Петренко прошла дистанцию без промахов, показав 11-й результат. Юлия Джима с двумя неточными выстрелами стала 10-й, а Валентина Семеренко сошла с дистанции.

Напомним, сразу две украинские биатлонистки выбили из состава сборной из-за коронавируса. Еще до начала соревнований стало известно о положительном тесте у Елены Билосюк. А за день до "индивидуалки" коронавирусом заболела Дарья Блашко. 8 февраля состоится индивидуальная гонка у мужчин на 20 км (начало — в 10:30 по киевскому времени). С полным расписание олимпийского турнира по биатлону можно ознакомиться по ссылке.

7 февраля на Олимпийских играх в Пекине проходит 3-й медальный день. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию Игр, у нас на сайте доступны результаты финалов, а также итоги выступлений украинских спортсменов.