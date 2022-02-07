Олімпійські ігри у Пекіні: онлайн-трансляція 3-го ігрового дня

Сподіваємось на біатлоністок.

У понеділок, 7 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться третій змагальний день, в рамках якого спортсмени розіграють 9 комплектів нагород, зокрема українці поборються за медаль в біатлоні.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Основні медальні надії України пов’язані з жіночою індивідуальною гонкою, у якій візьмуть участь три українки: Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко. Зазначимо, що напередодні українка Дар’я Блашко випала зі складу збірної України через коронавірус. Додамо, що Валя Семеренко провалила свій етап у змішаній естафеті на Олімпіаді в Пекіні, що значною мірою вплинуло на результат усієї команди. У нас на сайті є повний розклад усіх біатлонних гонок на Іграх-2022.

Розклад та результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 7 лютого (оновлюється)

Медальні змагання:

05:37 — Фігурне катання. Командні змагання. Жіноче одиночне катання. Довільна програма.

06:00 – Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск (перенесені з 6 лютого змагання)

06:54 – Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-слоупстайл.

08:30 – Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом.

10:30 — Ковзанярський спорт. Жінки, 1500 м.

11:00 – Біатлон. Жінки. Індивідуальні перегони, 15 км.

14:46 – Шорт-трек. Жінки. 500 м.

14:51 — Стрибки з трампліна. Змішані команди.

14:58 – Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м.

Українці на Олімпіаді у Пекіні:

03:30. Гірськолижний спорт. Жінки. Великий слалом. 1-й заїзд (Анастасія Шепеленко).

06:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний узвіз (Іван Ковбаснюк).

06:25. Скелетон. Офіційне тренування. 1-й та 2-й раунди (Владислав Гераскевич).

08:30. Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом. 2-й заїзд (Анастасія Шепеленко).

08:30. Лижне двоборство. Простий трамплін/10км. 2-ге офіційне тренування (Дмитро Мазурчук).

10.00. Санний спорт. Двійки. 3-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів/Андрій Лисецький).

11.00. Біатлон. Жінки. Індивідуальні перегони, 15 км (Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко).

11:20. Санний спорт. Двійки. 4-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів/Андрій Лисецький).

13:50. Санний спорт. Жінки. 1-а спроба (Олена Стецьків, Юліанна Туницька).

15:30. Санний спорт. Жінки. 2-а спроба (Олена Стецьків, Юліанна Туницька).

Нагадаємо, за підсумками другого змагального дня збірна Норвегії зберегла лідерство в медальному заліку. Проте норвежці неприємно здивували своїх уболівальників у скіатлоні. У лижній гонці на 30 км у чоловіків переміг представник Олімпійського комітету Росії Олександр Большунов. З росіянином стався конфуз на церемонії нагородження, також його хамський вчинок під час перегонів потрапив на відео.