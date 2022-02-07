Олимпийские игры в Пекине: онлайн-трансляция 3-го игрового дня

Надеемся на биатлонисток.

В понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится третий соревновательный день, в рамках которого спортсмены разыграют 9 комплектов наград, в частности украинцы поборются за медаль в биатлоне.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию соревновательного дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Основные медальные надежды Украины связаны с женской индивидуальной гонкой, в которой примут участие три украинки: Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко. Отметим, накануне украинка Дарья Блашко выпала из состава сборной Украины из-за коронавируса. Добавим, что Валя Семеренко провалила свой этап в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине, что в значительной мере повлияло на результат всей команды. У нас на сайте доступно полное расписание всех биатлонных гонок на Играх-2022.

Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 7 февраля (обновляется)

Медальные соревнования:

05:37 — Фигурное катание. Командные соревнования. Женское одиночное катание. Произвольная программа.

06:00 – Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск (перенесенные с 6 февраля соревнования)

06:54 – Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-слоупстайл.

08:30 – Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом.

10:30 – Конькобежный спорт. Женщины, 1 500 м.

11:00 – Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км.

14:46 – Шорт-трек. Женщины. 500 м.

14:51 – Прыжки с трамплина. Смешанные команды.

14:58 – Шорт-трек. Мужчины. 1 000 м.

Украинцы на Олимпиаде в Пекине:

03:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 1-й заезд (Анастасия Шепеленко).

06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск (Иван Ковбаснюк).

06:25. Скелетон. Официальная тренировка. 1-й и 2-й раунды (Владислав Гераскевич).

08:30. Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом. 2-й заезд (Анастасия Шепеленко).

08:30. Лыжное двоеборье. Обычный трамплин/10км. 2-я официальная тренировка (Дмитрий Мазурчук).

10:00. Санный спорт. Двойки. 3-й тренировочный заезд (Игорь Стахив/Андрей Лисецкий).

11:00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км (Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко).

11:20. Санный спорт. Двойки. 4-й тренировочный заезд (Игорь Стахив/Андрей Лисецкий).

13:50. Санный спорт. Женщины. 1-я попытка (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая).

15:30. Санный спорт. Женщины. 2-я попытка (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая).

Напомним, по итогам второго соревновательного дня сборная Норвегии сохранила лидерство в медальном зачете. Однако норвежцы неприятно удивили своих болельщиков в скиатлоне. В лыжной гонке на 30 км у мужчин победил представитель Олимпийского комитета России Александр Большунов. С россиянином приключился конфуз на церемонии награждения, также его хамский поступок во время гонки попал на видео.