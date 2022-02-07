Олимпийские игры в Пекине: онлайн-трансляция 3-го игрового дня
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Надеемся на биатлонисток.
В понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится третий соревновательный день, в рамках которого спортсмены разыграют 9 комплектов наград, в частности украинцы поборются за медаль в биатлоне.
"Телеграф" проведет текстовую трансляцию соревновательного дня.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Основные медальные надежды Украины связаны с женской индивидуальной гонкой, в которой примут участие три украинки: Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко. Отметим, накануне украинка Дарья Блашко выпала из состава сборной Украины из-за коронавируса. Добавим, что Валя Семеренко провалила свой этап в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине, что в значительной мере повлияло на результат всей команды. У нас на сайте доступно полное расписание всех биатлонных гонок на Играх-2022.
Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 7 февраля (обновляется)
Медальные соревнования:
- 05:37 — Фигурное катание. Командные соревнования. Женское одиночное катание. Произвольная программа.
- 06:00 – Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск (перенесенные с 6 февраля соревнования)
- 06:54 – Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-слоупстайл.
- 08:30 – Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом.
- 10:30 – Конькобежный спорт. Женщины, 1 500 м.
- 11:00 – Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км.
- 14:46 – Шорт-трек. Женщины. 500 м.
- 14:51 – Прыжки с трамплина. Смешанные команды.
- 14:58 – Шорт-трек. Мужчины. 1 000 м.
Украинцы на Олимпиаде в Пекине:
- 03:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 1-й заезд (Анастасия Шепеленко).
- 06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск (Иван Ковбаснюк).
- 06:25. Скелетон. Официальная тренировка. 1-й и 2-й раунды (Владислав Гераскевич).
- 08:30. Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом. 2-й заезд (Анастасия Шепеленко).
- 08:30. Лыжное двоеборье. Обычный трамплин/10км. 2-я официальная тренировка (Дмитрий Мазурчук).
- 10:00. Санный спорт. Двойки. 3-й тренировочный заезд (Игорь Стахив/Андрей Лисецкий).
- 11:00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км (Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко).
- 11:20. Санный спорт. Двойки. 4-й тренировочный заезд (Игорь Стахив/Андрей Лисецкий).
- 13:50. Санный спорт. Женщины. 1-я попытка (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая).
- 15:30. Санный спорт. Женщины. 2-я попытка (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая).
Напомним, по итогам второго соревновательного дня сборная Норвегии сохранила лидерство в медальном зачете. Однако норвежцы неприятно удивили своих болельщиков в скиатлоне. В лыжной гонке на 30 км у мужчин победил представитель Олимпийского комитета России Александр Большунов. С россиянином приключился конфуз на церемонии награждения, также его хамский поступок во время гонки попал на видео.
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