Россиянин сломал пьедестал на Олимпиаде в Пекине (видео)

Конфуз произошел на награждении.

Представитель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Большунов так обрадовался победе в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине, что повредил пьедестал.

Соответствующий момент попал в трансляцию церемонии награждения.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Александр с большим отрывом опередил всех соперников и выиграл свое первое олимпийское "золото" в карьере. После 30-километровой гонки представитель ОКР выглядел свежо и на эмоциях решил запрыгнуть на подиум. В итоге после такого прыжка от пьедестала отвалилась декоративная накладка с изображением олимпийских колец и надписью "Пекин-2022". Россиянин поспешил исправить поломку, но поднять накладку не сумел.

Добавим, что норвежцы провалили скиатлон и не попали в тройку лучших. Второе место занял еще один представитель ОКР Денис Спицов, а третьим финишировал Ийво Нисканен из Финляндии. К слову, украинские лыжники Руслан Перехода и Алексей Красовский не финишировали.

Большунов во время гонки упал, но сумел быстро прийти в себя и выйти в лидеры.

В воскресенье, 6 февраля, на Играх в Пекине проходит второй соревновательный день.

Напомним, украинская лыжница стала героиней первого игрового дня, финишировав, несмотря на окровавленное лицо. Позднее спортсменка объяснила, что с ней произошло.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России назвали мерзостью то, что украинцы не аплодировали стоя российской фигуристке.