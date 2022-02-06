Украинская лыжница объяснила свой "кровавый" финиш на Олимпиаде (видео)

Девушка не останавливалась даже после рекомендации тренера.

Украинская лыжница Виктория Олех стала героиней первого соревновательного дня на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка не выиграла медаль, однако продемонстрировала незаурядные бойцовские качества, финишировав в крови.

Виктория в интервью obozrevatel объяснила, что с ней произошло.

28-летняя Олех поведала, что кровь из носа у нее хлынула уже на первом круге. Девушка связывает это с высотой и давлением. Украинка в таком состоянии более 10 км работала на трассе в тяжелых условиях (мороз и порывистый ветер). А при смене лыж она "поплыла". Примечательно, что тренер лыжницы советовал ей сойти с дистанции, но она продолжала идти к своей цели. Виктория справилась, завершив гонку на 60-й позиции.

"Если честно, я не знаю, что происходит. Но здесь, в принципе, высота большая – 1800 метров над уровнем моря. Может быть, давление. У меня в пятницу накануне гонки такое было: я зарядку бегала, и кровь из носа пошла. И вот в субботу во время скиатлона это опять повторилось. Как на первом круге, после первого же подъема пошла кровь, так и продолжала идти на протяжении всей дистанции", — рассказала Олех.

Видео финиша Олех напугало украинских комментаторов, которые предположили, что спортсменка упала:

Добавим, что украинки Марина Анцибор и Юлия Кроль завершили гонку на 56-и и 62-м местах соответственно.

В воскресенье, 6 февраля, на Играх в Пекине проходит второй соревновательный день. Со всеми победителями Олимпиады и результатами украинцев 5 февраля можно ознакомиться в итогах от "Телеграф".