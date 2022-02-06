Українська лижниця пояснила свій "кривавий" фініш на Олімпіаді (відео)

Дівчина не зупинялася навіть після вказівки тренера.

Українська лижниця Вікторія Олех стала героїнею першого дня змагання на Олімпійських іграх у Пекіні. Спортсменка не виграла медаль, проте продемонструвала неабиякі бійцівські якості, фінішувавши в крові.

Вікторія в інтерв’ю obozrevatel пояснила, що з нею сталося.

28-річна Олех розповіла, що кров із носа в неї ринула вже на першому колі. Дівчина пов’язує це з висотою та тиском. Українка у такому стані понад 10 км працювала на трасі у важких умовах (мороз та поривчастий вітер). А при зміні лиж вона "попливла". Цікаво, що тренер лижниці радив їй зійти з дистанції, але вона продовжувала йти до своєї мети. Вікторія впоралася, завершивши гонку на 60 позиції.

"Якщо чесно, я не знаю, що відбувається. Але тут, в принципі, велика висота – 1800 метрів над рівнем моря. Можливо, тиск. У мене в п'ятницю напередодні гонки таке було: я бігала зарядку, і кров з носа пішла. І ось у суботу під час скіатлону це знову повторилося. Як на першому колі, після першого ж підйому пішла кров, так і продовжувала йти протягом усієї дистанції", — розповіла Олех.

Відео фінішу Олех налякало українських коментаторів, які припустили, що спортсменка впала:

Додамо, що українки Марина Анцибор та Юлія Кроль завершили гонку на 56-му та 62-му місцях відповідно.

У неділю, 6 лютого, на Іграх у Пекіні проходить другий змагальний день. А з усіма переможцями Олімпіади та результатами українців 5 лютого можна ознайомитись у підсумках від "Телеграф".