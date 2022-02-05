Українська лижниця на Олімпіаді фінішувала у крові (відео)

Спортсменка зуміла фінішувати.

Українська лижниця Вікторія Олех завершила змагання зі скіатлону на Олімпійських іграх у Пекіні на 60-му місці.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Українка прибігла на фініш із закривавленим обличчям. В крові була не лише шкіра спортсменки, а й комбінезон. Момент потрапив до офіційної трансляції лижних перегонів. Коментатори не змогли пояснити закривавлене обличчя лижниці, додавши, що Вікторія, можливо, впала на дистанції.

Відео фінішу Вікторії Олех доступне в мережі:

Зазначимо, що інші українки також не зуміли нав’язати боротьбу за медалі. Марина Анцибор фінішувала 56-ою, а Юлія Кроль — 62-ою. Перемогу у скіатлоні здобула норвежка Терезе Йохауг. Срібну нагороду виграла представниця ОКР (Олімпійського комітету Росії) Наталія Непряєва, а "бронза" дісталася австрійці Терезі Штадлобер.

5 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні проходить перший медальний день. Спортсмени встигли розіграти 6 комплектів нагород.

Нагадаємо, перші біатлонні перегони сезону завершилися провалом для українців. У змішаній естафеті наші спортсмени опинилися у другому десятку. А у фігурному катанні спалахнув великий скандал.