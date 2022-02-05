Украинская лыжница на Олимпиаде финишировала в крови (видео)

Спортсменка сумела финишировать.

Украинская лыжница Виктория Олех завершила соревнования по скиатлону на Олимпийских играх в Пекине на 60-м месте.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Украинка прибежала на финиш с окровавленным лицом. Кровью запачкалась не только кожа спортсменки, но о комбинезон. Момент попал в официальную трансляцию лыжной гонки. Комментаторы не сумели объяснить окровавленное лицо лыжницы, добавив, что Виктория, возможно, упала на дистанции.

Видео финиша Виктории Олех доступно в сети:

Отметим, другие украинки также не сумели навязать борьбу за медали. Марина Анцибор финишировала 56-й, а Юлия Кроль — 62-й. Победу в скиатлоне добыла норвежка Терезе Йохауг. Серебряную награду выиграла представительница ОКР (Олимпийского комитета России) Наталья Непряева, а "бронза" досталась австрийке Терезе Штадлобер.

5 февраля на Олимпийских играх в Пекине проходит первый медальный день. Спортсмены успели разыграть 6 комплектов наград.

Напомним, первая биатлонная гонка сезона завершилась провалом для украинцев. В смешанной эстафете наши спортсмены оказались во втором десятке. А в фигурном катании вспыхнул большой скандал.