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Украинская лыжница на Олимпиаде финишировала в крови (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Виктория Олех Новость обновлена 05 февраля 2022, 16:21
Виктория Олех

Спортсменка сумела финишировать.

Украинская лыжница Виктория Олех завершила соревнования по скиатлону на Олимпийских играх в Пекине на 60-м месте.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Украинка прибежала на финиш с окровавленным лицом. Кровью запачкалась не только кожа спортсменки, но о комбинезон. Момент попал в официальную трансляцию лыжной гонки. Комментаторы не сумели объяснить окровавленное лицо лыжницы, добавив, что Виктория, возможно, упала на дистанции.

Видео финиша Виктории Олех доступно в сети:

Отметим, другие украинки также не сумели навязать борьбу за медали. Марина Анцибор финишировала 56-й, а Юлия Кроль — 62-й. Победу в скиатлоне добыла норвежка Терезе Йохауг. Серебряную награду выиграла представительница ОКР (Олимпийского комитета России) Наталья Непряева, а "бронза" досталась австрийке Терезе Штадлобер.

5 февраля на Олимпийских играх в Пекине проходит первый медальный день. Спортсмены успели разыграть 6 комплектов наград.

Напомним, первая биатлонная гонка сезона завершилась провалом для украинцев. В смешанной эстафете наши спортсмены оказались во втором десятке. А в фигурном катании вспыхнул большой скандал.

Теги:
#Олимпиада 2022 #Лыжный спорт
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