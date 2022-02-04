Олімпійські ігри у Пекіні: пряма трансляція 1-го ігрового дня

Починаються медальні старти.

У суботу, 5 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні, які помпезно відкрили 4 лютого, розіграють перші комплекти нагород.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію змагального дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Медальні змагання розпочнуться ближче до 10:00 (час київський). У суботу розіграють 6 комплектів нагород. За медалі змагатимуться лижники, ковзанярі, біатлоністи, фрістайлісти, стрибуни з трампліна та шорт-трекісти. Україна боротиметься за медалі у змішаній естафеті, де нашу команду представлятимуть Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Подивитися пряму відеотрансляцію змагань можна на телеканалі UA:Перший, а також на діджитал-платформі suspilne.media.

Розклад та результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні за 5 лютого (оновлюється)

Медальні змагання:

09:45 — Лижні перегони. Жінки, 7,5 км. + 7,5 км. Скіатлон.

10:30 — Ковзанярський спорт. Жінки, 3000 м.

11:00 — Біатлон. Змішана естафета (чоловік та жін.), 4х6 км

13:35 — Стрибки з трампліна. Жінки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін.

14:40 – Фрістайл. Чоловіки. Могул.

15:26 – Шорт-трек. Змішана командна естафета.

Українці на Олімпіаді у Пекіні:

07:15 — Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін. Пробний кваліфікаційний раунд (Євген Марусяк, Віталій Калініченко, Антон Корчук).

08:20 — Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін. Кваліфікаційний раунд (Євген Марусяк, Віталій Калініченко, Антон Корчук).

09:45 — Лижні перегони. Жінки. 7,5 км + 7,5 км. Скіатлон (Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар’я Рубльова).

11:00 — Біатлон. Змішана естафета Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний).

13:10 — Санний спорт. Чоловіки. 1-й заїзд (Антон Дукач, Андрій Мандзій).

14:50 — Санний спорт. Чоловіки. 2-й заїзд (Антон Дукач, Андрій Мандзій).

Зазначимо, що змагання на Іграх триватимуть до 20 лютого. У день офіційного відкриття Олімпіади-2022 спалахнув скандал через конфлікт російського коментатора з українським журналістом. У РФ також зауважили, що українці не аплодують їхнім спортсменам. А ось українські фігуристи з радістю роздавали інтерв’ю російським ЗМІ.