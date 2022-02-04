Олімпійські ігри у Пекіні: пряма трансляція 1-го ігрового дня
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Починаються медальні старти.
У суботу, 5 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні, які помпезно відкрили 4 лютого, розіграють перші комплекти нагород.
"Телеграф" проведе текстову трансляцію змагального дня.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Медальні змагання розпочнуться ближче до 10:00 (час київський). У суботу розіграють 6 комплектів нагород. За медалі змагатимуться лижники, ковзанярі, біатлоністи, фрістайлісти, стрибуни з трампліна та шорт-трекісти. Україна боротиметься за медалі у змішаній естафеті, де нашу команду представлятимуть Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.
Подивитися пряму відеотрансляцію змагань можна на телеканалі UA:Перший, а також на діджитал-платформі suspilne.media.
Розклад та результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні за 5 лютого (оновлюється)
Медальні змагання:
- 09:45 — Лижні перегони. Жінки, 7,5 км. + 7,5 км. Скіатлон.
- 10:30 — Ковзанярський спорт. Жінки, 3000 м.
- 11:00 — Біатлон. Змішана естафета (чоловік та жін.), 4х6 км
- 13:35 — Стрибки з трампліна. Жінки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін.
- 14:40 – Фрістайл. Чоловіки. Могул.
- 15:26 – Шорт-трек. Змішана командна естафета.
Українці на Олімпіаді у Пекіні:
- 07:15 — Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін. Пробний кваліфікаційний раунд (Євген Марусяк, Віталій Калініченко, Антон Корчук).
- 08:20 — Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін. Кваліфікаційний раунд (Євген Марусяк, Віталій Калініченко, Антон Корчук).
- 09:45 — Лижні перегони. Жінки. 7,5 км + 7,5 км. Скіатлон (Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар’я Рубльова).
- 11:00 — Біатлон. Змішана естафета Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний).
- 13:10 — Санний спорт. Чоловіки. 1-й заїзд (Антон Дукач, Андрій Мандзій).
- 14:50 — Санний спорт. Чоловіки. 2-й заїзд (Антон Дукач, Андрій Мандзій).
Зазначимо, що змагання на Іграх триватимуть до 20 лютого. У день офіційного відкриття Олімпіади-2022 спалахнув скандал через конфлікт російського коментатора з українським журналістом. У РФ також зауважили, що українці не аплодують їхнім спортсменам. А ось українські фігуристи з радістю роздавали інтерв’ю російським ЗМІ.
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