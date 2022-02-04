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На Олімпіаді в Пекіні відбулася перша сутичка між українцем та росіянином (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дмитро Губернієв Новина оновлена 04 лютого 2022, 15:16
Дмитро Губернієв

Журналісти обмінялися "люб'язностями".

Російський коментатор Дмитро Губернієв, який нещодавно образив українського міністра спорту Вадима Гутцайта, вступив у конфлікт із представником України.

Про це російський журналіст повідомив на своєму telegram-каналі.

Дмитро розповів, що у пресцентрі Ігор випадково зачепив перегородку, за якою сидів український журналіст. Потім між ними спалахнув конфлікт. Росіянин заявив про "провокацію" з боку українця.

"Абсолютна провокація. Я випадково зачепив перегородку. Вибачився, де люди п’ють каву. Там соціальна дистанція. Якась людина, зовсім не схожа на українця, з гарною англійською мовою почала нецензурно висловлюватися, кричати в мій бік. Звичайно, я сказав щось нецензурне: "У тебе таке ім’я дивне, мене ось Діма звуть, а прізвище твоє виходить якесь взагалі муд*цьке". От і все. Мені дуже шкода, що людина в українській куртці дозволила собі такий бруд. Він явно розраховував на те, що я його штовхну або вдарю. Він усе для цього робив", — цитує Губернієва "СЕ".

Нагадаємо, Губернієв образив Гутцайта через рекомендацію Міністерства молоді та спорту України щодо спільних фото з росіянами. Змагання на Олімпіаді у Пекіні стартують 5 лютого. З розкладом першого ігрового дня можна ознайомитись у нас на сайті. Також на "Телеграфі" доступний повний розклад Олімпійських ігор.

Теги:
#Олімпійські ігри #Пекін #Олімпіада 2022 #Дмитро Губернієв
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